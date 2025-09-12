中日は１２日、今季限りで現役を退く中田翔内野手の引退セレモニーを１９日のヤクルト戦（バンテリンＤ）の試合後に実施すると発表した。メモリアル映像の放映や花束の贈呈が行われ、中田が場内を一周。来場者には応援ボードが配布される。また、２０日の同戦では祖父江大輔投手と岡田俊哉投手の引退セレモニーが同じ形で行われる。