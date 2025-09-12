◆国内メジャー第２戦ソニー日本女子プロ選手権第２日（１２日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）第２ラウンドは日没サスペンデッドになった。３２位で出たルーキーの都玲華（大東建託）は３バーディー、７ボギーの７６と崩れ、通算５オーバーの暫定７６位で予選落ちが決定的となった。１０番から連続バーディーでスタートしたが、その後は苦しい展開が続き、最後は４連続ボギーでカットライン圏内から転落した