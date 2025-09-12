ゴールレスドローに終わったメキシコ戦から中２日。Ｗ杯本番を見据えた準備を進める日本が、アメリカと対戦して０−２で敗戦を喫した。メキシコ戦、アメリカ戦ともに左WBでプレーした前田大然photo by Kazuhito Yamada/Kaz Photography試合間隔は同じ中２日でも、今回の試合がアメリカのホームで行なわれたことや、アメリカが３日前の韓国戦を同じ東エリアで戦っていた点を考えれば、西から東への大移動と３時間の時差を強い