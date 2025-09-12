西武・滝澤夏央インタビュー（前編）球界最小の身長164センチ──。この形容を聞いて、西武の滝澤夏央をすぐに思い浮かべるプロ野球ファンは今年、グンと増えたに違いない。プロ４年目の今季、オールスターにも選出されるなどブレイクを果たした西武・滝澤夏央photo by Koike Yoshihiro【オールスターに初選出】プロ入り４年目の今季、ここまで（９月10日現在、以下同）105試合に出場して打率.235、出塁率.295、そしてリーグ