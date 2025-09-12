アダム・ウォーカーインタビュー後編（前編：巨人でもプレーしたアダム・ウォーカーがBCリーグで二冠王に「１日でも長く野球を続けたい」＞＞）【リーグ優勝をかけた試合でも活躍】最終戦まで３チームに優勝の可能性が残っていたルートインBCリーグ・BC-Westは、９月７日の最終戦に勝利した神奈川フューチャードリームスの優勝で幕を下ろした。終盤戦の失速もあり、一時はBC信濃グランセローズに首位を明け渡すなど苦しい