映画プロデューサーのタイラー・ペリー氏が俳優デレク・ディクソンから性的暴行の告発を受けている件で、ディクソンがテレビインタビューに初めて応じた。ディクソンは今年6月、2億6000万ドル（約385億円）の損害賠償を求める訴訟を起こしており、今回の発言はその後初の公の場での証言となる。 【写真】性的暴行被害を訴えたデレク・ディクソン ABCニュースのリンジー・デイヴィ