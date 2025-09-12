福岡市東区で12日、秋の風物詩「放生会（ほうじょうや）」が始まりました。 ■中村安里アナウンサー「午後1時前の筥崎宮です。すでに参道には多くの露店が出ていて先が見えないほどです。」筥崎宮で始まった「放生会」は博多三大祭りの一つです。参道には500以上の露店が並びます。 ■中村アナウンサー「こちらには名物の新しょうががあります。葉っぱが青々としていますし、しょうがの香りも漂っています。」縁