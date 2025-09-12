牛丼チェーンの「吉野家」（東京都中央区）が、「月見牛とじ丼」と「月見牛とじ御膳」を9月12日から発売しています。「月見牛とじ」シリーズは、2019年に御膳が販売され、その後、2021年に丼も登場しました。「月見牛とじ丼」は牛肉を卵2個でとじ、特製のすきやきだれを加えてご飯に盛り付けた一品。さらに、卵黄が1個乗っています。「月見牛とじ御膳」は、鋳鉄でできた小型フライパンのスキレットに乗った「牛とじ」と、ご飯、