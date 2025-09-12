松山油脂は、リーフ＆ボタニクスから「マザーソープ瀬戸内オリーブ」「ハンドソープ瀬戸内オリーブ」を発売します。 リーフ＆ボタニクス／「マザーソープ瀬戸内オリーブ」「ハンドソープ瀬戸内オリーブ」  ブランド名： LEAF＆BOTANICS(リーフ＆ボタニクス)製品名： マザーソープ瀬戸内オリーブ90g583円ハンドソープ瀬戸内オリーブ250mL924円※価格はすべて税込表示です。成分： パ