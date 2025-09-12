MLBのシーズンが終盤に差し掛かり、両リーグの本塁打王争いも佳境となっています。ア・リーグではマリナーズのカル・ローリー選手が53本でトップ。8日のブレーブス戦以降、4試合本塁打が出ていません。直近では11日のカージナルス戦で2敬遠を含む3四球、12日のエンゼルス戦も1敬遠含む3四球と2試合で6四球で、四球が急増しています。今季すでに2021年にロイヤルズのサルバドール・ペレス選手が記録したキャッチャーにおけるシーズ