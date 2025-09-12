各地でクマの出没が相次いでいます。北海道のトウモロコシ畑は3日連続で被害を受けています。一方、福島県では住人が自宅の2階でクマと鉢合わせになりました。■福島市で“クマの住居侵入”警察が警戒を強める福島市。そのワケは、“クマの住居侵入”です。11日午後6時半ごろ、帰宅した男性。2階へ向かうと、視線の先にいたのは「クマ」です。体長1.5メートルほどのクマが2階にいたといいます。男性は、逃げて無事でした。警察など