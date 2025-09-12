笛吹市観光物産連盟では、山梨県笛吹市秋祭りのメインイベントとして、戦国時代の合戦を再現した「川中島合戦戦国絵巻」を令和7年11月9日(日)に笛吹市役所本館前笛吹川河川敷で開催。 第46回川中島合戦戦国絵巻  開催日時： 令和7年11月9日(日)雨天決行(※警報等荒天の場合は中止)11:00 〜戦国体験コーナー13:00 〜川中島合戦戦国絵巻入陣※集合時間は着付けやリハーサルがあるため午前9時を予定していま