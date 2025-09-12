昨年12月17日に胃がんを宣告され、8月29日に肝臓への転移が見つかり再発したことを明かしていた元お笑いコンビ「トラッシュスター」の伊藤政臣（34）が12日、自身のインスタグラムを更新。抗がん剤投与を終えて一時退院したことを伝えた。伊藤は「退院しました」と報告し「いつも雨。このまましばらく地元にいます」と伝えた。昨年12月17日に自身のX（旧ツイッター）で「今年9月に胃に痛みがあり、病院で診断を受けた結果胃