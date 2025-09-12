環境省は12日、東京電力福島第1原発事故に伴い福島県内の除染で発生した土の一部を、13日から東京・霞が関の同省など3カ所で利用を始めると発表した。保管している中間貯蔵施設（同県大熊町、双葉町）から運び込む。政府は8月、中央省庁9カ所で除染土を利用するなどとした工程表をまとめていた。福島県外での利用は、首相官邸に続き2例目となる。環境省によると、3カ所は同省、経済産業省、復興庁がそれぞれ入る庁舎。3カ所で