天皇皇后両陛下と長女・愛子さまはきょう、長崎県を訪問し、被爆者らと懇談されました。愛子さま同行のきっかけは「次世代に記憶を継承したい」という両陛下の強い思いでした。長崎市の平和公園に到着された天皇ご一家。原爆の爆心地に建てられた慰霊碑に白い花をたむけ、深々と拝礼されました。80年前（1945年）、アメリカ軍が長崎に落とした原爆により、およそ7万4000人がその年のうちに命を失いました。平和公園で両陛下がそろ