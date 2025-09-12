俳優の戸田恵梨香（37）が11日、Instagramを更新。“仲間の旅立ち”を報告した。【映像】戸田恵梨香、ドクターヘリから笑顔で手を振る姿これまでInstagramで、ファッションブランド「GUCCI」のアンバサダーに就任した際の撮影現場での様子や私服ショットなど、仕事やプライベートについて発信している戸田。2022年11月には「もはや家族の2人と」とつづり俳優の徳永えり（37）や、フジテレビ系ドラマ『コード・ブルー』で共演