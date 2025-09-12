東京世界陸上2日目（14日）の女子マラソンに出場する佐藤早也伽（31、積水化学）が12日にオンラインで会見を行い、本番に向けて意気込みを語った。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手佐藤は今年3月の名古屋ウィメンズマラソンでは2時間20分59秒で自己ベストでフィニッシュ。日本歴代9位の好タイムをマークした。世界陸上代表はブダペスト大会以来2度目で「怪我もなく体調もいいので、コンディションはいい。自