高値が心配されている新米のコシヒカリ。店頭では実際にいくらで販売されていて、どれだけ売れているのか取材しました。ほっかほかの新米。2025年とれたての千葉県産コシヒカリです。それをおにぎりに。千葉・多古町にある道の駅のレストランでは、900円で新米のおにぎり定食を販売しています。客は「超おいしい」「甘いですね、多古米は」「新米とかブランド米は高くて食べられない。高嶺の花」などと話します。この新米はいくら