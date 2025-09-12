昭和の時代にタイムスリップしたような空間が広がる喫茶店、1964年創業の「喫茶ニュープリンス」。その2代目マスターが今、頭を悩ませているのはコーヒー豆の価格高騰です。喫茶ニュープリンス2代目マスター・西山郷子さん：高くなってますよね。（2024年の）3倍ぐらいかな。仕入れが大変ですけどね。柔らかな光が灯るレトロなランプに、懐かしさを感じさせる木製の食器棚。こうした昭和の「喫茶店らしさ」を求めて多くの人に愛さ