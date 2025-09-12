9月11日、芳根京子がInstagramを更新した。【写真】爽やかさを感じる夏の思い出SHOTを公開芳根は、自身のInstagramアカウントにて、「夏の思い出。」と切り出すと、花火を見上げている姿や、トマトにかぶりつく様子、赤いインナーカラーを入れた髪にキャップをかぶったオフ感のある写真などを公開。そして、「だいぶ時間が経ってしまっていますが、 今年の夏は人生初の長岡花火大会へ行ってきました」「素晴らしすぎてボロボロ泣き