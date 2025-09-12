石川県珠洲市蛸島町（たこじままち）伝統の「早船狂言（はやふねきょうげん）」が11日の夜に披露され、演者の軽妙な掛け合いに、会場からは大きな拍手が沸き起こりました。珠洲市蛸島町で250年以上続く「早船狂言」。県の無形民俗文化財にも指定されています。演じるのは、今年20歳を迎える地元の若者3人。今年は2年ぶりに3人が揃いました。田喜知さん「早船に関わった皆さんに感謝をもって、自信もって胸張って演じたいなと思いま