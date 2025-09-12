日本航空（JAL）は、国際線ビジネスクラスの「EXPRESS MEAL（エクスプレスミール）」で、すき焼割烹日山の「黒毛和牛すき焼御膳」を9月1日から2026年2月28日まで提供する。すき焼割烹日山は、大正元年に創業した老舗精肉店が営むレストラン。東京・日本橋や北海道・ニセコ、香港に4店舗を構える。2024年9月から2025年2月にかけても提供しており、今回が2回目。出発25時間前まで予約を受け付ける。東京/羽田・東京/成田発の欧米やア