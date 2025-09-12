アジアサッカー連盟は11日、AFC女子チャンピオンズリーグ（AWCL）のグループステージの組み合わせを発表した。日本から唯一参加する日テレ・東京ヴェルディベレーザは、グループCに入り、韓国の水原FCウィメン、北朝鮮の内故郷（ナゴヒャン）体育団、ミャンマーのISPE WFCとの対戦が決まった。昨季の各国リーグ王者が集う同大会。その中でも注目は東京Vベレーザと同組に入った内故郷体育団だ。同クラブは、北朝鮮のクラブとして初