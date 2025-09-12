きょう午前、山形市の踏切で列車と女性が衝突しました。１０代の女性が意識不明の重体となり、病院に搬送されています。 【画像】事故現場 消防によりますときょう午前１０時３０分ごろ、山形市の踏切で「事故があった」などと１１９番通報がありました。 現場はＪＲ奥羽線五日町踏切で、ＪＲ山形駅に向かっていた下り線の普通列車と女性が衝突したということです。 女性は１０代で意識不明の重体となり、病院に搬送されました