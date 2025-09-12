◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-DeNA(12日、神宮球場)DeNAが初回、2アウトまで追い込まれるも3連打で2点先制に成功しました。対するヤクルトの先発は高梨裕稔投手。DeNA打線は2アウトまで追い込まれますが、3番・筒香嘉智選手が四球を選ぶと、ここから流れを引き寄せます。続く4番・ビシエド選手、5番・佐野恵太啓太選手の連打で2アウト満塁の好機をつくると、打席に向かったのは松尾汐恩選手。4球目のストレートをとらえるとレフ