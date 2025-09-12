◇プロ野球セ・リーグ 広島-中日(12日、マツダスタジアム)広島・小園海斗選手がこの日も初回に先制タイムリーを放ちました。これで4試合連続の先制タイムリーを記録しています。この日「3番・ショート」でスタメン起用されている小園選手。対する中日の先発・柳裕也投手の前に、先頭・中村奨成選手がヒットを放ちつかんだ1アウト3塁の好機で打席に向かいます。小園選手は2球目の縦スライダーをとらえると、ライトへの先制タイムリ