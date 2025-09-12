「IDOL RADIO(INI出演回)」 9月13日(土)〜15日(月)にバンテリンドーム ナゴヤで開催される、全国アリーナツアーの追加公演「2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE]」、10月31日(金)より公開される初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」、そして11月19日(水)に控えるカムバック――大きなトピックが続くINIは、11月3日(月)のデビュー4周年を前にその勢いをさらに加速させている。そんな彼らの活動にとって欠