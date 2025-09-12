「大渦大賞・Ｇ１」（１３日開幕、鳴門）大会連覇の懸かる河合佑樹（３８）＝静岡・１０２期・Ａ１＝が思案顔だった。前回大会はオール３連対で予選をトップ通過し、準優、優勝戦と危なげなく逃げて制した。今回は前回大会以来の参戦となるが、手にした５６号機に「いい雰囲気はないし、乗っていて出るような感じはなかった」と手応えはひと息。初日は１２Ｒドリーム戦の４号艇で出走。どこまで機力を立て直してくるか活躍へ