日本ジャーナリスト会議（JCJ）は12日、優れたジャーナリズム活動を表彰する2025年のJCJ大賞が、ノンフィクションライター安田浩一さんの著書「地震と虐殺1923―2024」に決まったと発表した。JCJ賞は、中国新聞社の被爆80年企画「ヒロシマドキュメント」や、琉球新報社のキャンペーン報道「沖縄戦80年新しい戦前にしない」など計4点を選んだ。ほかの受賞作は次の通り。【JCJ賞】鹿児島テレビ放送＝一連の鹿児島県警情報