福井県は１１日、ツキノワグマ出没対策連絡会を県庁で開いた。今年はクマが大量出没する恐れが高いとして、市町や猟友会の担当者に警戒を呼びかけた。県によると、クマが食べるブナやミズナラ、コナラのドングリ類が不作の年は、出没が増加する傾向がある。８月の調査では、今年はブナとミズナラが不作だった。この２種が不作だった２０２３年９月〜２４年３月は、５３４件出没し、人身被害が２件発生した。このため県は、今