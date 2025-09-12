iPhone 17シリーズが発表され、9月12日より予約が開始される。最上位機種のiPhone 17 Pro Maxは30万円超えと高額な価格設定となったが、ITライターの山下達也さんは「たしかに価格は上がったが、覚悟していたほどではなかった。スペックをよく見ると、“実質大幅値下げ”になった製品もある」という――。■各モデル5千〜2万円の値上げとなったiPhone 17この9月19日に全世界同時発売されるiPhone 17シリーズ。9月12日夜9時から予約