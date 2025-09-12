名作青春映画『リンダ リンダ リンダ』のキャスト4人が韓国で再び顔をそろえた。【写真】痩せすぎ？ペ・ドゥナの水着姿9月12日午後、ソウル江南区・三成洞（カンナムグ・サムソンドン）のシネコン「メガボックスCOEX」では、『リンダ リンダ リンダ』のマスコミ試写会と記者会見が行われた。この場には、劇中でバンドを組んだペ・ドゥナ、前田亜季、香椎由宇、関根史織（Base Ball Bear）の4人に加え、山下敦弘監督も出席した。本