【モデルプレス＝2025/09/12】モデルで女優の菊地姫奈が12日、自身のInstagramを更新。制服姿でほっそりとした脚を披露した。【写真】菊地姫奈、制服姿で美脚披露◆菊地姫奈、スクールコーデで美しい脚披露菊地は「ぼくほし9話如何でしたか？」とコメントし、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」（毎週月曜22時〜）について告知。白いブラウスと黒いプリーツスカート、ニーハイソックスを組み合