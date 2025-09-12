秋は夏に大量発生したダニが死がいとなって布団に残り、アレルギー症状を引き起こす要因になります。ダニ対策として、布団カバーの丸洗い、天日干し、乾燥機、掃除機によるダニ対策を行うと良いでしょう。秋こそ、快眠のためにもダニ対策・アレルギー対策が重要です。秋はダニの死がいが増える時期9月はまだ暑さが残るものの、徐々に涼しさが感じられる季節です。実はこの時期、夏に繁殖したダニが死がいとなり、布団に残ります。