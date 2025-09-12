◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第２戦ソニー日本女子プロ選手権第２日（１２日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）第２ラウンドは日没サスペンデッドになった。佐藤心結（みゆ、ニトリ）が７バーディー、ボギーなしの６５をマークし、通算１０アンダーで暫定の単独トップに浮上した。難コースで３６ホールボギーフリーを継続中。後続に３打の差をつけている。７２の桑木志帆（大和ハウス工業）と６７の金