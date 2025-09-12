《この度の橋幸夫さんのお通夜にて各関係者の方並びに御遺族の方やファンの方そしてEXILE ATSUSHIさんにまでご迷惑をお掛けしました事を心よりお詫び申し上げます》9月11日、Xにこう綴ったのはEXILE・ATSUSHI（45）のものまね芸人・RYOだ。ATSUSHIの“そっくりさん”としてバラエティ番組にも出演経験のあるRYO。彼が謝罪したのは、9日に東京・文京区の無量山傳通院で行われた歌手・橋幸夫さん（享年82）の通夜での“振る舞い”に