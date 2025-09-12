落語家の林家たい平が１２日、都内で行われた「ＴＯＫＹＯわっしょい」オープニングセレモニーに東京都の小池百合子知事とともに登壇した。１３日の東京２０２５世界陸上の幕開けとして、都内各地の祭りや芸能団体等によるパフォーマンスイベント「ＴＯＫＹＯわっしょい」（１２日〜１４日、東京駅前の行幸通り）が開催される。たい平は「祭りが３度の飯より大好きな林家たい平です！」と自己紹介。「大都会東京でお祭り