【新華社瀋陽9月12日】中国遼寧省瀋陽市でこのほど開かれた「2025グローバル産業インターネット大会」のイノベーション成果展示エリアでは、「見る」「聞く」「考える」能力を備えたスマートロボットが来場者の注目を集めた。ハイテクサービス企業の遼寧双智賦能科技ブースでは、オペレーターの端末から指令を受けたロボット犬が迅速にレーザーレーダーやカメラを起動し、自律巡回作業を開始した。同社のエンジニアによると、