ボートレース児島のG3オールレディース「第37回瀬戸の女王決定戦」は5日目を終えた。準優第1弾の10R。3コースから握って攻めてくる鎌倉をインから受け止めた地元の寺田千恵（56＝岡山）がファイナル進出第1号となった。「自分が慎重になりすぎましたね。立ち上がりがいいから良かったです」。仕上げた好パワーのおかげで新女王の猛追を振り切った。この日は徳山で夫である立間充宏も準優をクリア。13日は“夫婦同時優勝”