農林水産省は１２日、全国のスーパーで１〜７日に販売されたコメ５キロ・グラムあたりの平均価格が、前週より２６４円高い４１５５円だったと発表した。値上がりは２週連続で、３か月ぶりに４０００円台となった。割高な新米の流通が進み、平均価格を押し上げたためで、５月中旬の最高値（４２８５円）に近づいた。農水省は全国約１０００店のスーパーの購入データを基に平均価格を発表している。新米を含むコシヒカリなどの「