洋上風力発電事業について、学生のアイデアが新たな価値を生み出すかもしれません。県の内外の学生が、洋上風力発電事業に伴う課題の解決や地域活性化策などを考えるワークショップの報告会が開かれ、学生が多彩なアイデアを発表しました。ワークショップは、秋田大学などでつくる実行委員会が開催しました。参加したのは、県の内外の大学や高等専門学校に通う学生約30人です。7つのチームに分かれて、「地域経