記者会見する立憲民主党の野田代表＝12日午前、国会立憲民主党の新執行部が12日、本格始動した。野田佳彦代表は記者会見で、次期首相が早期の衆院解散・総選挙に踏み切る可能性に備えて準備を加速させる考えを表明。「常在戦場のつもりでいかなければいけない。新しい人が選ばれた後、すぐに解散という可能性もある」と強調。逢坂誠二選対委員長に対し、総合選挙対策本部の設置を指示したことも明らかにした。党の政策決定を担