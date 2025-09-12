SNSで知り合った少女を誘拐し、みだらな行為をした罪などに問われていた21歳の男に対し、秋田地方裁判所は拘禁刑2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。懲役と禁固を一本化した拘禁刑が言い渡されたのは県内で初めてです。判決を言い渡されたのは、群馬県高崎市の無職小田澤快人被告21歳です。起訴状などによりますと小田澤被告は今年6月、SNSで知り合った県内在住の18歳未満の少女を未成年と知りながら連れまわし、ホテル