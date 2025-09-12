ÉñÂæ½Ð±é¼Ô¤ÎÌ¾Á°Æþ¤êº¹¤·Æþ¤ì¤ò¸ø³«²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸¦¥Ê¥ª¥³(72)¤¬¤¢¤ë½÷Í¥¤«¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£10Æü¤«¤éÅìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¾å±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡ÖÇßÂôÉÙÈþÃË·àÃÄ ÇßÂôÉÙÈþÃËÌò¼Ô¿ÍÀ¸60Ç¯¸¦¥Ê¥ª¥³¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯ ¿å¿¹¤«¤ª¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯ ÆÃÊÌ¸ø±é¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½éÆü¤ª½Ë¤¤¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é Âô»³Í­Æñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹ ºÚÅ¦¤Á¤ã¤ó¤«¤éÌ¾Á°Æþ¤ê¥¹¥Ñ¥à ¤ß¤ó¤ÊÂç´î¤Ó¤Ç¤¹¡ª¡ª¤¤¤Ä¤âÍ­Æñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹♡º£Æü¤«¤é