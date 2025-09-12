＜ソニー 日本女子プロ選手権2日目◇12日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞国内女子メジャーの2日目。初日が悪天候のため順延となり、その影響でこの日の第2ラウンドも消化しきれず、午後5時43分に日没サスペンデッドが決定した。【写真】きょうの吉田鈴さんはミニスカでしたトータル10アンダー・暫定首位にメジャー初Vを狙う佐藤心結。トータル7アンダー・暫定2位タイに桑木志帆と金澤志奈、トータル6アンダ