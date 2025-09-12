¡ã¥½¥Ë¡¼ ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢2ÆüÌÜ¡þ12Æü¡þÂçÀö¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë¡þ6840¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÂçÀö¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¤Þ¤Ç¤Ï¼Â²È¤«¤é¼Ö¤Ç30Ê¬¡£¡Ö²¿½½²ó¤â¿ô¤¨¤­¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¡£¶ù¡¹¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÉñÂæ¤Ç¡¢¶âß·»ÖÆà¤¬ÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¸åÈ¾¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Ç¡Ö31¡×¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö67¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°ÌÀïÀþ¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¡ÚLIVE¡Û¤­¤ç¤¦¤ÎµÈÅÄÎë