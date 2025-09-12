＜ケーダッシュセカンドチャレンジカップ in 茨城最終日◇12日◇サザンヤードカントリークラブ（茨城県）◇6971ヤード・パー70＞国内男子下部ACNツアー新規大会の最終ラウンドが終了した。33歳の梶村夕貴がトータル16アンダーまで伸ばして4打差を逆転。悲願のツアー初優勝を果たし、初代覇者として名を刻んだ。【写真】うまそう！PR大賞に選ばれた“焼肉投稿”トータル15アンダー・2位に18歳の丸尾怜央。トータル13アンダー・3