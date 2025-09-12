日頃のモヤモヤを洗い流すユニークなイベントが、大阪・梅田で１５日まで開催されています。海渡未来アナウンサー「きょうからこちらで少し変わった食洗機のイベントが行われているということで、早速行ってみましょう」ＪＲ大阪駅近くの「ＫＩＴＴＥ大阪」で開催中のこちらのイベント。パナソニック・食洗機商品マーケティング課寺村理子さん「こちらのお皿に、“夏に感じているモヤモヤ”を書いていただくと、食洗機