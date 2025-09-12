自民党総裁選をめぐり、小泉農林水産大臣が出馬する意向を固めたことがわかりました。あす、地元の支援者らと協議し、来週後半にも出馬表明する見通しです。小泉進次郎 農水大臣「ラーメンと合う。おいしい」きょう、能登半島地震の復興支援の一環でつくられた、地元名産のスルメイカを使ったラーメンを試食した小泉農林水産大臣。総裁選に出馬する意向を固めたことがわかりました。小泉進次郎 農水大臣「重要な判断をす