¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¥½¥Ë¡¼ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢Âè2Æü¡Ê2025Ç¯9·î12Æü°ñ¾ë¸©ÂçÀöGC¡á6840¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡ËÁ°Æü¤«¤é»ý¤Á±Û¤·¤¿Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤Î»Ä¤ê¤ÈÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÆüË×¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ç°Ì¤Ï»ÃÄê¡£3°Ì¤«¤é½Ð¤¿¥Ä¥¢¡¼1¾¡¤Îº´Æ£¿´·ë¡Ê22¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î65¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£6°Ì¤«¤é½Ð¤Æ67¤Ç²ó¤Ã¤¿¶âÂô»ÖÆà¡Ê30¡á¥¯¥ì¥¹¥³¡Ë¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤«¤é½Ð¤Æ72